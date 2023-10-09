Обыски идут у глав поселений в Прионежском районе

Отдел по борьбе с экономическими преступлениями МВД Карелии работает в Мелиоративном и Ладве.

Как пишет «МК в Карелии», сегодня у глав Мелиоративного сельского поселения Олега Гаврилюка и Ладвинского поселения Константина Белова проходят обыски. На месте работают сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями МВД Карелии.

В чем подозреваются руководители поселений, читайте в «МК в Карелии».