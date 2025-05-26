Обыски прошли у журналистов одного крупнейших изданий России

В офисе Ura.ru и дома у нескольких журналистов прошли обыски.

Сегодня утром, 5 мая, в офисе издания Ura.ru в Екатеринбурге прошли обыски. Также правоохранители пришли домой к нескольким журналистам свердловской редакции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, причиной обысков стало расследование, начатое ранее в отношении одного из сотрудников местного МВД. Предполагается, что он за деньги передавал журналистам информацию из оперативной сводки.

По данным Mash, все журналисты проходят по делу как свидетели. Их доставляли в СУ СК, но сейчас уже отпустили домой.

Издание Ura.ru было основано в 2006 году в Екатеринбурге. Журналисты издания также работают в Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях, в Пермском крае, ХМАО и ЯНАО, а также в Москве.