Обыски прошли в Корпорации развития Карелии

Все силовые ведомства хранят молчание в связи с очередными обысками. Но ТГ-каналы пишут о задержанном.
Сегодня, 24 сентября, утром в здании Корпорации развития Карелии на Гюллинга, 11 прошли обыски. Кто именно их проводил, неизвестно. Ни одно из силовых ведомств не признается, что это были они. По информации «Столицы на Онего», обыски могли проводить федеральные силовики. В любом случае сотрудников корпорации отпустили домой.
Причина обысков также неизвестна. По нашим данным, производилась выемка документов. Ряд анонимных карельских ТГ-каналов, в том числе связанных с силовыми ведомствами, сообщает, что одновременно был задержан бывший директор Карельского экологического оператора Иван Новиков. Не так давно он вышел на свободу после того, как отсидел за взятку, устроился в Дирекцию по строительству. Проверить факт задержания (или опровергнуть его) мы не можем, так как все ведомства упорно ничего не комментируют. Видимо, чтобы плодить слухи. Плодим.
Ранее мы рассказывали, что громкое дело о взятках экс-замгендиректора «Корпорации развития Карелии» Алекси Раумо начали рассматривать в Петрозаводском суде.