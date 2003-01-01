«Очаровательный город»: артисты из Еревана рассказали о своих впечатлениях от Петрозаводска

На гастроли в Карелию впервые приехала труппа армянского театра.

На гастроли в Карелию впервые приехали артисты Ереванского государственного русского драматического театра им. К. С. Станиславского. Гости республики поделились со «Столицей на Онего» своими впечатлениями от Петрозаводска.

— Очаровательный, прекрасный город. К сожалению, времени у нас очень мало, но мы успели насладиться прогулкой по великолепной набережной и уютным центральным улицам, — рассказала советник директора театра Марианна Мхитарян.

Труппа из Армении представила на сцене Национального театра Карелии спектакль «Гардения», повествующий о сложных взаимоотношениях матерей и дочерей. Четыре женщины, каждая из которых по-своему травмирована и обижена на жестокую судьбу, не могут разорвать порочный круг несчастий, передающихся из поколения в поколение.

— Этот спектакль был создан в период пандемии. 1 августа 2020 года весь мир сидел по домам, а мы играли премьеру. Первый показ прошёл во дворе нашего театра. Как только мы получили разрешение играть на открытом воздухе, мы играли этот спектакль 5 раз в неделю, и зрители постоянно приходили. Я хочу сказать, что за эти годы «Гардения» побывала и на Чеховском фестивале в Москве, и на Белой Веже в Бресте, и на Платоновском фестивале в Воронеже, — поделилась с нами Марианна Мхитарян.

Напомним, гастроли Ереванского драматического театра прошли в Петрозаводске в рамках сценического фестиваля «Театральная осень», который будет длиться до 19 сентября. Как мы писали ранее, интерес к русской культуре в странах ближнего и дальнего зарубежья продолжает расти.