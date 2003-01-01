«Очень агрессивная» схватка лосей попала на камеру в заповеднике на границе Карелии

Лесные гиганты вступили в бой перед камерой.

Схватка лосей неожиданно попала на камеру видеонаблюдения в Нижне-Свирском государственно м заповеднике, расположенном в Ленинградской области на границе с Карелией.

— «Очень агрессивную» схватку устроили два лося перед лесной видеокамерой, — написали в паблике заповедника.

Действительно, лесные великаны не стали устраивать серьезную дуэль, лишь немного потолкавшись перед камерой.