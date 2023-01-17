«Очень больно»: глава Карелии сообщил о пятерых погибших в зоне спецоперации

Артур Парфенчиков сообщил еще о пятерых жителях Карелии, которые не вернулись с ВСО.
«Мы потеряли пятерых наших земляков. Больно. Очень больно. В наших сердцах и в памяти навсегда», — написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.
С зоны спецоперации не вернулись:
Рядовой Денис Доркин. Гранатомётчик десантно-штурмового батальона. Костомукшанин.
Рядовой Михаил Гошкоев. Гранатомётчик десантно-штурмового батальона. Петрозаводчанин.
Рядовой Алексей Волошин. Стрелок-помощник гранатомётчика десантно-штурмового батальона. Петрозаводчанин.
Сержант Юрий Сысуев. Заместитель командира разведывательного взвода. Петрозаводчанин.
Сержант Юрий Эйхорст. Командир отделения десантно-штурмового батальона. Кондопожанин.
«Низко кланяюсь мужеству бойцов, соболезную родным и близким. Будем помнить», — выразил слова соболезнования глава Карелии.
Ранее в районных администрациях сообщили о погибших Денисе Доркине и Юрии Эйхорсте.
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