«Очень больно»: глава Карелии сообщил о пятерых погибших в зоне спецоперации

Артур Парфенчиков сообщил еще о пятерых жителях Карелии, которые не вернулись с ВСО.

«Мы потеряли пятерых наших земляков. Больно. Очень больно. В наших сердцах и в памяти навсегда», — написал на своей странице в соцсети Артур Парфенчиков.

С зоны спецоперации не вернулись:

Рядовой Денис Доркин. Гранатомётчик десантно-штурмового батальона. Костомукшанин.

Рядовой Михаил Гошкоев. Гранатомётчик десантно-штурмового батальона. Петрозаводчанин.

Рядовой Алексей Волошин. Стрелок-помощник гранатомётчика десантно-штурмового батальона. Петрозаводчанин.

Сержант Юрий Сысуев. Заместитель командира разведывательного взвода. Петрозаводчанин.

Сержант Юрий Эйхорст. Командир отделения десантно-штурмового батальона. Кондопожанин.

«Низко кланяюсь мужеству бойцов, соболезную родным и близким. Будем помнить», — выразил слова соболезнования глава Карелии.

Ранее в районных администрациях сообщили о погибших Денисе Доркине и Юрии Эйхорсте.