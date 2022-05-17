Очень нуждавшийся в деньгах житель Карелии продал чужой автомобиль за 5 тысяч рублей незнакомцу на запчасти

В Сегеже мужчина почувствовал нехватку денег, увидел на улице чужой автомобиль и продал его на запчасти, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежского района поступило сообщение от 33-летнего жителя города: он сообщил, что у него похитили машину, которую он недавно приобрел.

Некоторое время назад мужчина узнал от знакомых, что некий гражданин продает на запчасти автомобиль марки ВАЗ всего за 5 тысяч рублей. Он созвонился с продавцом, договорился о встрече, осмотрел транспортное средство, после чего перевел деньги в счёт оплаты. Спустя несколько дней покупатель решил воспользоваться своей машиной, однако на месте её не обнаружил. Оказалось, что у машины имеется другой собственник, который утверждал, что никому её не продавал.

По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 26-летний житель Сегежи.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Он рассказал, что нуждался в деньгах и поэтому решился на обман. На улице приметил чужой старый автомобиль и продал его, вырученные деньги сразу потратил. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.