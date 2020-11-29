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Очень нужны продукты: у социального центра в Петрозаводске не осталось еды для нуждающихся

Новости. Общество
08:05, 30 Ноября 2020
фото: Социальный Центр "Попечение"
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Социальный центр "Попечение" просит всех, кто может, помочь продуктами, так как запасов еды для нуждающихся практически не осталось.

В паблике "Попечение" сообщается, что ежедневно центр выдает нуждающимся от трех до пяти продуктовых пакетов.

"Были разные времена, но такого острого ежедневного запроса на продукты, как в нынешнее время, не было за все годы нашей работы, - признаются работники соццентра. - Благодаря вам у нас был небольшой запас на складе, но он очень быстро тает".

Социальный центр "Попечение" обращается ко всем за помощью: "Остро нуждаемся в продуктах!"
- Крупы (гречка, рис…), макароны
- Каши (манная, овсяная, рисовая…)
- Консервы - мясные, рыбные, овощные, фруктовые
- Сахарный песок
- Растительное масло
- Молоко длительного хранения, сгущенное или сухое молоко
- Чай, какао
- Печенье, сладости к чаю
- Мука

Ваши пакеты можно принести по адресу: Вольная, 1, с 10 до 13 ежедневно.
Звонить в домофон или стучать в двери (можно громко).

"Внимание! Пакет нужно передать в наш центр волонтерам. Не оставляйте, пожалуйста, продуктовую помощь в ящике для одежды. И подпишите, пожалуйста, пакет "продукты", - объяснили правила волонтеры. - Если вы хотите принять посильное участие в сборе продуктовой помощи материально, напишите автору поста, вам пришлют номер для перевода: будьте бдительны, пожалуйста, только автор поста может вам передать номер для перевода! Мошенники не дремлют!"

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Комментарии

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Бриг
2020-11-30 09:38:39
Офигели совсем . Зачем тогда содержим правительство , если еды нуждающимся нет . Где Посадник то ????????????????
Гость
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