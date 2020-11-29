Очень нужны продукты: у социального центра в Петрозаводске не осталось еды для нуждающихся

Социальный центр "Попечение" просит всех, кто может, помочь продуктами, так как запасов еды для нуждающихся практически не осталось.

В паблике "Попечение" сообщается, что ежедневно центр выдает нуждающимся от трех до пяти продуктовых пакетов.

"Были разные времена, но такого острого ежедневного запроса на продукты, как в нынешнее время, не было за все годы нашей работы, - признаются работники соццентра. - Благодаря вам у нас был небольшой запас на складе, но он очень быстро тает".

Социальный центр "Попечение" обращается ко всем за помощью: "Остро нуждаемся в продуктах!"

- Крупы (гречка, рис…), макароны

- Каши (манная, овсяная, рисовая…)

- Консервы - мясные, рыбные, овощные, фруктовые

- Сахарный песок

- Растительное масло

- Молоко длительного хранения, сгущенное или сухое молоко

- Чай, какао

- Печенье, сладости к чаю

- Мука

Ваши пакеты можно принести по адресу: Вольная, 1, с 10 до 13 ежедневно.

Звонить в домофон или стучать в двери (можно громко).

"Внимание! Пакет нужно передать в наш центр волонтерам. Не оставляйте, пожалуйста, продуктовую помощь в ящике для одежды. И подпишите, пожалуйста, пакет "продукты", - объяснили правила волонтеры. - Если вы хотите принять посильное участие в сборе продуктовой помощи материально, напишите автору поста, вам пришлют номер для перевода: будьте бдительны, пожалуйста, только автор поста может вам передать номер для перевода! Мошенники не дремлют!"