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«Очень страшно и больно»: сотрудники Офтальмологического центра Карелии переживают горе утраты Олега Лексунова

Новости. Общество
17:14, 11 Декабря 2021
фото: Офтальмологический центр Карелии

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Сотрудники Офтальмологического центра Карелии сказали теплые слова в адрес главного врача клиники Олега Лексунова, жизнь которого оборвалась в ковидном госпитале.

Ушел из жизни добрый и мудрый врач, наставник, руководитель Офтальмологического центра Карелии Олег Геннадьевич Лексунов.

Олег Геннадьевич скончался 1 декабря на 61-ом году жизни в ковидном центре Карелии. Болезнь протекала стремительно, он сгорел как свеча — за три дня. При всем желании врачей и коллег, которые сделали все возможное и невозможное, спасти его не удалось. Страшный вирус оказался сильнее.

Коллектив Офтальмологического центра Карелии словно осиротел, не стало руководителя с большой буквы, к которому всегда можно было прийти с любой проблемой, и в горе, и в радости. Он умел слушать и помогать.

В память о своем руководителе коллектив Офтальмологического центра сказал теплые слова.

Полный текст - в материале "Офтальмологический центр осиротел".

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