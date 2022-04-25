«Очень вкусно»: начальник пресс-службы правительства Карелии открыл грибной сезон

Руководитель Управления пресс-службы главы республики Иван Степанов собрал грибы для варки.

О своей находке Иван Степанов рассказал на странице в соцсети. Он выложил фото грибов, которые пожарил.

«Грибной сезон 2022 года открыт! На лесной опушке 1 мая были найдены строчки. Оччень вкусно», - комментирует фото начальник пресс-службы правительства.

Ранее житель Карелии опубликовал фотографии с грибами, выросшими прямо на снегу.