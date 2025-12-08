«Очень жаль, что так рано»: в Медвежьегорске простятся с погибшим на СВО Игорем Лебедевым

Молодой житель Медвежьегорского района погиб в ходе СВО.
В Медвежьегорске в четверг, 11 декабря, состоится церемония прощания с Игорем Викторовичем Лебедевым, погибшим в зоне проведения спецоперации.
Земляки бойца выразили соболезнования его родным и близким.
— Искренние соболезнования родным и друзьям Игоря. Очень жаль…Соболезную… Игорь очень жаль что так рано…Соболезную, невосполнимая утрата Спи спокойно, брат. Светлая память тебе земляк. Хороший паренёк был! — написали пользователи «ВКонтакте» в комментариях.
Траурное мероприятие пройдет в Медвежьегорском городском центре культуры и досуга с 10:00 до 11:30. С 10:30 до 11:00 будет проходить отпевание.
Ранее стало известно, что в зоне спецоперации погиб 48-летний житель Медвежьегорского района Дмитрий Шелепов.