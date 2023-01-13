Очередь на квартиры для детей-сирот в Карелии растет с каждым годом

В Карелии из года в год детям-сиротам власти предоставляют все меньше жилья.

Количество детей-сирот, которые стоят в очереди на жилье в Карелии, увеличивается. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».



Ежегодно реальная возможность получить квартиру от государства есть у нескольких десятков человек, в то время как нуждающихся сотни. Выдача денежного сертификата не решает проблему, так как суммы, которую определили власти, недостаточно для покупки.



Выпускник детского дома в 18 лет имеет право получить однокомнатную квартиру. Если на начало 2022 года в Карелии такое право имели 633 человека, то к декабрю очередь выросла до 684 нуждающихся. Выпускникам центров помощи детям предлагают остаться в учреждении до 23 лет.



В октябре 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Карелия попала в число регионов, где зарегистрирована сложная ситуация по этому вопросу. Дети-сироты вынуждены добиваться жилья через суд. Так, судебные приставы отчитались, что в течение первых семи месяцев 2022 года они получили 62 исполнительных производства о предоставлении квартир этой категории граждан. Должниками по таким делам выступают городские и районные администрации.



Как «ФедералПресс» сообщили в правительстве региона, бюджет позволил в 2020 году предоставить кров 197 гражданам, оставшимся без попечения родителей, в 2021 году – 162, а в 2022 году – 83. Количество новоселов сократилось в прошлом году из-за роста цен на квадратный метр на рынке.



В 2021 году власти региона выделили на жилье для льготников этой категории 180 млн рублей, в 2022 году – 140 млн рублей, а на 2023 год предусмотрено еще меньше – 139,5 млн рублей. Это означает, что жильем смогут обеспечить порядка 80 человек. Между тем, в начале 2022 года была необходима сумма в 1,3 млрд рублей.



С 1 января 2022 года сиротам Карелии, которым исполнилось 23 года, предложили воспользоваться единовременной денежной выплатой для покупки квартиры. В 1 квартале 2022 года на эти цели выдавали по 1,1 млн рублей, во 2 квартале – 1,2 млн рублей, в 3 квартале – 1,5 млн рублей, в 4 квартале – 1,6 млн рублей. Размер выделяемой суммы повысился из-за выросшей средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в регионе. Однако для расчета брали только 18 кв. м жилья. Мера позволила реализовать право на жилье 25 гражданам.



Депутаты республиканского парламента из фракции «Справедливая Россия – за правду» попытались заменить 18 кв. м на 33 кв. м. Однако, как «ФедералПресс» сообщила юрист Елена Пальцева, этот законопроект не поддержал комитет по здравоохранению и социальной политике.



«В Карелии установлен самый низкий коэффициент для расчета выплат детям-сиротам на приобретение жилья. Для сравнения: в Орловской области – это 33 кв. м., в Липецкой – 45 кв. м.», – объяснила Пальцева.



Депутаты и общественники отмечают, что проблема обеспечения жильем детей, оставшихся без родителей, свойственна многим регионам. При этом она усугубляется с каждым годом.



Чтобы решить проблему, власти планируют выдавать детям-сиротам сертификат на 2,7 млн рублей.



«Многие регионы уже пошли таким путем – свои законы изобретают, но теперь будет единый федеральный закон. 2,7 млн рублей для сертификата – это хорошая сумма для таких регионов, как Карелия, понятно, что не для Москвы, но там и проблемы этой нет. Это проблема регионов. Главное, что это не 1,5 млн рублей и даже не 1 млн рублей», – рассказала «ФедералПресс» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от партии КПРФ Нина Останина, отметив, что закон, скорее всего, будет принят в начале весенней сессии.



При этом она отметила, что новая мера не решит всех проблем, но поможет обзавестись жильем тем гражданам, которым уже исполнилось 23 года и которые имеют работу и семью. При этом предлагаемая система не подменяет, а дополняет уже существующий механизм обеспечения квартирами сирот. По расчетам, на момент вступления закона в силу воспользоваться деньгами в стране смогут около 70 тысяч человек.