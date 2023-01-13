Реклама

Квартиру для большой семьи в новом районе Петрозаводска можно купить по выгодной цене
13.01.2023 15:29
Истории успеха. Группа компаний Технодар
13.01.2023 11:05

Очередь на квартиры для детей-сирот в Карелии растет с каждым годом

Новости. Общество
06:40, 16 Января 2023
фото: sosnovosti.ru

Новости партнеров

В Карелии из года в год детям-сиротам власти предоставляют все меньше жилья.

Количество детей-сирот, которые стоят в очереди на жилье в Карелии, увеличивается. Об этом сообщает издание «ФедералПресс». 

Ежегодно реальная возможность получить квартиру от государства есть у нескольких десятков человек, в то время как нуждающихся сотни. Выдача денежного сертификата не решает проблему, так как суммы, которую определили власти, недостаточно для покупки. 

Выпускник детского дома в 18 лет имеет право получить однокомнатную квартиру. Если на начало 2022 года в Карелии такое право имели 633 человека, то к декабрю очередь выросла до 684 нуждающихся. Выпускникам центров помощи детям предлагают остаться в учреждении до 23 лет.

В октябре 2022 года председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Карелия попала в число регионов, где зарегистрирована сложная ситуация по этому вопросу. Дети-сироты вынуждены добиваться жилья через суд. Так, судебные приставы отчитались, что в течение первых семи месяцев 2022 года они получили 62 исполнительных производства о предоставлении квартир этой категории граждан. Должниками по таким делам выступают городские и районные администрации.

Как «ФедералПресс» сообщили в правительстве региона, бюджет позволил в 2020 году предоставить кров 197 гражданам, оставшимся без попечения родителей, в 2021 году – 162, а в 2022 году – 83. Количество новоселов сократилось в прошлом году из-за роста цен на квадратный метр на рынке.

В 2021 году власти региона выделили на жилье для льготников этой категории 180 млн рублей, в 2022 году – 140 млн рублей, а на 2023 год предусмотрено еще меньше – 139,5 млн рублей. Это означает, что жильем смогут обеспечить порядка 80 человек. Между тем, в начале 2022 года была необходима сумма в 1,3 млрд рублей.

С 1 января 2022 года сиротам Карелии, которым исполнилось 23 года, предложили воспользоваться единовременной денежной выплатой для покупки квартиры. В 1 квартале 2022 года на эти цели выдавали по 1,1 млн рублей, во 2 квартале – 1,2 млн рублей, в 3 квартале – 1,5 млн рублей, в 4 квартале – 1,6 млн рублей. Размер выделяемой суммы повысился из-за выросшей средней рыночной стоимости 1 кв. м жилья в регионе. Однако для расчета брали только 18 кв. м жилья. Мера позволила реализовать право на жилье 25 гражданам.

Депутаты республиканского парламента из фракции «Справедливая Россия – за правду» попытались заменить 18 кв. м на 33 кв. м. Однако, как «ФедералПресс» сообщила юрист Елена Пальцева, этот законопроект не поддержал комитет по здравоохранению и социальной политике.

«В Карелии установлен самый низкий коэффициент для расчета выплат детям-сиротам на приобретение жилья. Для сравнения: в Орловской области – это 33 кв. м., в Липецкой – 45 кв. м.», – объяснила Пальцева.

Депутаты и общественники отмечают, что проблема обеспечения жильем детей, оставшихся без родителей, свойственна многим регионам. При этом она усугубляется с каждым годом. 

Чтобы решить проблему, власти планируют выдавать детям-сиротам сертификат на 2,7 млн рублей.

«Многие регионы уже пошли таким путем – свои законы изобретают, но теперь будет единый федеральный закон. 2,7 млн рублей для сертификата – это хорошая сумма для таких регионов, как Карелия, понятно, что не для Москвы, но там и проблемы этой нет. Это проблема регионов. Главное, что это не 1,5 млн рублей и даже не 1 млн рублей», – рассказала «ФедералПресс» председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат от партии КПРФ Нина Останина, отметив, что закон, скорее всего, будет принят в начале весенней сессии.

При этом она отметила, что новая мера не решит всех проблем, но поможет обзавестись жильем тем гражданам, которым уже исполнилось 23 года и которые имеют работу и семью. При этом предлагаемая система не подменяет, а дополняет уже существующий механизм обеспечения квартирами сирот. По расчетам, на момент вступления закона в силу воспользоваться деньгами в стране смогут около 70 тысяч человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.01.2023, 14:39
Призывать 30-летних мужчин на службу могут начать уже этой весной
13.01.2023, 06:40
Войсковая часть в Карелии подала в суд на военнослужащего, досрочно уволенного из армии
13.01.2023, 08:33
В страшной аварии в Карелии погибла известная российская спортсменка
09.01.2023, 08:05
Силуэт Христа появился на Рождество в небе Карелии (ФОТОФАКТ)
14.01.2023, 13:19
Жителям Карелии разрешили вылавливать горбушу
10.01.2023, 18:46
В Петрозаводске полыхает здание скандально известного бара (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

13.01.2023 11:32
Обществоведение
Адвоката Карелии «поймали» за ногу
Известный в Карелии адвокат Владимир Козодаев, обвиняемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере и фальсификации доказательств, попал под домашний арест.
Бежать не в бомбоубежище, а к телевизору
09.01.2023 16:37
Дом-призрак и его медсестра
09.01.2023 06:00
«Дамы, гоните тоску!»: топ ярких цитат 2022 года
03.01.2023 15:00
Карелия под водой, похороны погибших, закрытые магазины, а также Парфенчиков и его Лена
03.01.2023 14:00
Главные события: чем запомнился 2022 год
30.12.2022 18:30
Не рискуйте здоровьем и деньгами — согласовывайте работы на сетях!
30.12.2022 16:40
Вся аналитика

Чтиво

11.01.2023 16:21
ЛИЦА СТОЛИЦЫ
Флеболог Руслан Березин: «За венами нужно постоянно следить»
Флеболог клиники «Кивач» Руслан Викторович Березин рассказал о болезни цивилизации, операциях без разрезов и опасности не лечения варикоза.
«Берёшь посох в руки и волшебство начинается»
27.12.2022 10:50
Зимние витамины
20.12.2022 15:59
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошли соревнования по художественной гимнастике «Узоры Карелии-2022».
24.10.2022 15:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.