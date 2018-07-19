Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:50, 19 Июля 2018

Возросший спрос на платные услуги Республиканской больницы объяснили дефицитом специалистов в поликлиниках

По теме

Власти Петрозаводска советуют при разведении костра в жару окружить его полуметровой минерализованной полосой
19.07.18 16:52
Студент из Петрозаводска выступил в штаб-квартире ЮНЕСКО
19.07.18 16:34
В Петрозаводске преобразится аллея на Ключевой
19.07.18 16:23
Все новости
Загрузка...

Рост спроса на услуги Центра платных медицинских услуг Республиканской больницы "в определенной степени" обусловлен дефицитом специалистов в поликлиниках Карелии. Об этом сообщается в ответе на запрос "Столицы на Онего", подписанном главврачом больницы Тамази Карапетяном.

Когда записываешься по телефону на прием к специалисту или на обследование в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы, то работник регистратуры просит прийти не к назначенному времени, а минут на 30 пораньше. Потому что для оплаты услуги придется, как потом выясняется, отстоять очередь в регистратуру – и бывает, что получаса едва хватило, чтобы не опоздать к врачу.

"Столица на Онего" захотела обсудить тему очередей в Центре платных медицинских услуг с его руководством. Встречаться лично с нами не стали, вместо этого предложили направить запрос на имя главного врача больницы.

В ответе на запрос нам объяснили, с чем связаны очереди в регистратуру Центра платных услуг:

"Рост спроса на оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи в консультативной поликлинике в рамках ОМС и платных медицинских услуг в условиях ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова" в определенной степени обусловлен дефицитом специалистов в медицинских организациях Республики Карелия, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по территориальному принципу".

"В настоящее время в соответствии с действующим федеральным законодательством обязательным условием при оказании медицинской помощи на платной основе является заключение письменного договора с пациентом на платные медицинские услуги, кроме того необходимо оформление в письменном виде согласия пациента на обработку персональных данных и информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Оформление данных документов требует определенных временных затрат как со стороны самого пациента, так и персонала регистратуры Центра платных медицинских услуг ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова", - отметили также в учреждении.

Как руководство собирается бороться с очередями, можно узнать вот здесь.   

По теме

Власти Петрозаводска советуют при разведении костра в жару окружить его полуметровой минерализованной полосой
19.07.18 16:52
Студент из Петрозаводска выступил в штаб-квартире ЮНЕСКО
19.07.18 16:34
В Петрозаводске преобразится аллея на Ключевой
19.07.18 16:23
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
deep
2018-07-19 16:35:03
Сплошное нарушение Конституции: медицина прописана бесплатной, условия жизни людей нельзя ухудшать, а пенсионный возраст ХОТЯТ повысить и далее.
antidimon
2018-07-19 14:53:19
Обдираловка сплошная , фактический переход на платную медицину устроили .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
12.07.2018, 16:43
Петрозаводский городской суд решил закрыть ЦСК на Попова
12.07.2018, 16:45
СРОЧНО: В Карелии сошел с рельсов поезд
12.07.2018, 09:50
ФОТО: На Валааме паломник заплакал на плече у Путина
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина

Аналитика

18.07.2018 15:32
Обществоведение
Петросовет – за школу и садики 1
Депутаты Петросовета одобрили выделение денег на школу и садики, что в некоторой степени позволит решить серьезную городскую проблему с записью и очередями в образовательные учреждения.
"Население России никогда не жило хорошо" 4
18.07.2018 13:19
"Никому нельзя верить" 5
17.07.2018 11:57
Вот ведь зараза
17.07.2018 08:58
Минздрав Карелии предложил открыть кабинеты офтальмологического приема в районах
16.07.2018 10:21
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно!
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 1
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»