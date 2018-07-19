Возросший спрос на платные услуги Республиканской больницы объяснили дефицитом специалистов в поликлиниках

Рост спроса на услуги Центра платных медицинских услуг Республиканской больницы "в определенной степени" обусловлен дефицитом специалистов в поликлиниках Карелии. Об этом сообщается в ответе на запрос "Столицы на Онего", подписанном главврачом больницы Тамази Карапетяном.

Когда записываешься по телефону на прием к специалисту или на обследование в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы, то работник регистратуры просит прийти не к назначенному времени, а минут на 30 пораньше. Потому что для оплаты услуги придется, как потом выясняется, отстоять очередь в регистратуру – и бывает, что получаса едва хватило, чтобы не опоздать к врачу.

"Столица на Онего" захотела обсудить тему очередей в Центре платных медицинских услуг с его руководством. Встречаться лично с нами не стали, вместо этого предложили направить запрос на имя главного врача больницы.

В ответе на запрос нам объяснили, с чем связаны очереди в регистратуру Центра платных услуг:

"Рост спроса на оказание амбулаторной специализированной медицинской помощи в консультативной поликлинике в рамках ОМС и платных медицинских услуг в условиях ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова" в определенной степени обусловлен дефицитом специалистов в медицинских организациях Республики Карелия, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях по территориальному принципу".

"В настоящее время в соответствии с действующим федеральным законодательством обязательным условием при оказании медицинской помощи на платной основе является заключение письменного договора с пациентом на платные медицинские услуги, кроме того необходимо оформление в письменном виде согласия пациента на обработку персональных данных и информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство. Оформление данных документов требует определенных временных затрат как со стороны самого пациента, так и персонала регистратуры Центра платных медицинских услуг ГБУЗ РК "Республиканская больница им. В.А. Баранова", - отметили также в учреждении.

Как руководство собирается бороться с очередями, можно узнать вот здесь.