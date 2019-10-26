Очереди выстроились у шиномонтажных мастерских в Петрозаводске (ФОТО)

Водители начали массово "переобувать" свои автомобили, шиномонтаж в столице Карелии перешел на круглосуточную работу.

Автомобилисты Петрозаводска с утра осаждают мастерские. Очереди выстроились у "шиномонтажа", который работает 24 часа в сутки. Водители пытаются "переобуть" свои автомобили как по записи, так и в порядке живой очереди.

Напомним, накануне ГИБДД Карелии обратилось к водителям с просьбой поменять летнюю резину на зимнюю. Синоптики обещают ухудшение погодных условий с воскресенья. С 27 октября ожидается понижение температуры до минусовых значений и дождь, переходящий в снег.

Так, в ночь с воскресенья на понедельник столбик термометра окажется на отметке -1 градус. В первый рабочий день недели температура воздуха составит -3 градуса.