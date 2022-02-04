Авария произошла на сложном перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

Неудачный маневр привел к ДТП на набережной Варкауса.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» появилось видео аварии на перекрестке набережной Варкауса и улицы Московская в столице республики.

ДТП произошло 8 февраля в 19.02 вечера. Автомобиль, поворачивавший с улицы Московская на набережную Варкауса, сделал это непосредственно перед двумя автомобилями, двигавшимися по набережной прямо. В результате одна из машин не успела затормозить. И произошло столкновение.

Момент аварии зафиксировала камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Ранее страшное лобовое столкновение с грузовиком на севере Карелии снял видеорегистратор пострадавшего автомобиля.