890x80
Реклама
Жители Олонецкого района устраивают уникальные праздники, чтобы познакомить гостей с карельской культурой (ВИДЕО)
Новое
Сегодня 11:05
Настало время принимать решения в пользу места, которое мы называем домом (ВИДЕО)
Сегодня 08:30
Участковые избирательные комиссии начали работу в Карелии
08.09.2021 22:23
На выборах в Карелии начался прием заявлений о голосовании по месту нахождения
08.09.2021 17:46
Полный список кандидатов в депутаты на предстоящих выборах в Карелии
07.09.2021 16:03
Лахденпохский район - настоящие ворота в Карелию (ВИДЕО)
06.09.2021 09:15
Жители Медвежьегорского района помнят и берегут свою историю (ВИДЕО)
03.09.2021 07:56
Министерство социальной защиты Карелии окажет содействие в информировании избирателей, получающих социальные услуги на дому
01.09.2021 08:27
ЦИК Карелии получила избирательные бюллетени для досрочного голосования на выборах депутатов Госдумы и Заксобрания
31.08.2021 17:27
Участники видеонаблюдения на выборах получат как минимум 54 849 аккаунтов для доступа к порталу с видеотрансляциями
31.08.2021 17:19

Очередная партия гаражей и остановочных павильонов в Петрозаводске пойдет под снос

Новости. Общество
09:40, 09 Сентября 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Власти Петрозаводска предупреждают владельцев незаконных строений о необходимости освободить земельные участки на Голиковке, Перевалке, Древлянке, Зареке, в центре, Октябрьском и Первомайском районах.

По сообщению администрации города, ликвидации подлежат гараж и металлический контейнер возле дома № 9 по проезду Аксентьева и гараж возле дома № 8А на Машезерской улице. Земельные участки освободят с 13 по 26 сентября.

Кроме того, под снос пойдут павильоны в составах остановочных комплексов в районе дома № 3 на улице Чапаева, у домов № 10 и № 45 на улице Луначарского, у дома № 47 на Октябрьском проспекте, у дома № 5 на улице Маршала Мерецкова, павильон и киоск у дома № 56 на проспекте Александра Невского, павильоны у дома № 18 на улице Древлянка (Березовая аллея, 31) и у дома № 46 на Первомайском проспекте, а также торговая палатка у дома № 28 на улице Максима Горького. Земельные участки освободят с 13 по 30 сентября.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-09-09 11:15:16
Чем уродам остановочные комплексы помешали? Вместо них воткнут свои убогие будки в стиле " мечта орка".
Leopol'd
2021-09-09 10:43:46
Красавцы! Остановочные комплексы на фото построены, согласно требованиям той самой мэрии, по их же проектам. Откуда "незаконность"?
однозначно
2021-09-09 09:55:49
Одобряю. Долой курятники !
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.09.2021, 18:15
В Петрозаводске начинается отопительный сезон
07.09.2021, 06:40
В Карелии губернаторский канал покажет «боевик» про Парфенчикова (ВИДЕО 18+)
06.09.2021, 11:33
Глава Минстроя Карелии прокомментировал досрочное начало отопительного сезона
05.09.2021, 11:42
Жители Карелии требуют включить отопление
07.09.2021, 08:20
Гриб-мутант обнаружен в Карелии (ФОТО)
05.09.2021, 11:23
Извращенец прячется в кустах у Дома бокса в Петрозаводске

Чтиво

07.09.2021 17:10
Кофе со сливками
Пластический хирург Арутюн Зиалян: «Нос – это недооцененный маркер возраста»
Новый пластический хирург клиники «Кивач» Арутюн Зиалян — о ринопластике без травм, тонких талиях без удаления ребер, природной асимметрии и липосакции у мужчин.
Деньги из камня 1
07.09.2021 08:57
Гостиница Пийпун Пиха в Сортавала — обзор, цены, отзывы
06.09.2021 09:00
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»