Очередная партия гаражей и остановочных павильонов в Петрозаводске пойдет под снос

Власти Петрозаводска предупреждают владельцев незаконных строений о необходимости освободить земельные участки на Голиковке, Перевалке, Древлянке, Зареке, в центре, Октябрьском и Первомайском районах.

По сообщению администрации города, ликвидации подлежат гараж и металлический контейнер возле дома № 9 по проезду Аксентьева и гараж возле дома № 8А на Машезерской улице. Земельные участки освободят с 13 по 26 сентября.

Кроме того, под снос пойдут павильоны в составах остановочных комплексов в районе дома № 3 на улице Чапаева, у домов № 10 и № 45 на улице Луначарского, у дома № 47 на Октябрьском проспекте, у дома № 5 на улице Маршала Мерецкова, павильон и киоск у дома № 56 на проспекте Александра Невского, павильоны у дома № 18 на улице Древлянка (Березовая аллея, 31) и у дома № 46 на Первомайском проспекте, а также торговая палатка у дома № 28 на улице Максима Горького. Земельные участки освободят с 13 по 30 сентября.