Очередная волна ложных минирований прокатилась по больницам и школам Петрозаводска

В пятницу, 3 ноября, в карельской столице неизвестные «заминировали» семь социальных объектов.

Как «Столице на Онего» сообщили в БСМП Петрозаводска (сейчас учреждение называется Республиканской больницей скорой и экстренной медпомощи), 3 ноября, примерно в 10.15, на один из стационарных телефонов поступила информация о взрывном устройстве в здании учреждения.



Началась эвакуация, в процессе которой силовые структуры убедились в том, что поступила ложная информация.



Как нам сообщил информированный источник, всего 3 числа подобным образом «заминировали» семь социальных объектов Петрозаводска, среди которых, в частности, Петровская школа и автотранспортный техникум.



Напомним, ранее мы сообщали об эвакуации в ТРЦ «Макси».