Очередное жесткое ДТП на улице «Правды» в Петрозаводске потребовало помощи пожарных

Вечером 10 ноября в центре карельской столицы произошло ДТП.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе МЧС Карелии, 10 ноября у дома № 6 по улице «Правды» произошло ДТП.



На месте происшествия работали 11 спасателей трех пожарных частей.



Пользователь паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» Ксения Николаевская сообщила, что фотографии актуальны на 20.35.



Информации об участниках дорожной аварии и о пострадавших пока нет.







Напомним, ранее примерно в этом же месте произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса.