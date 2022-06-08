Очередного пьяного водителя поймали на трассе в Карелии

Инспекторы ДПС Карелии накануне вечером на федеральной автодороге «Кола» отстранили от управления автомобилем водителя с признаками опьянения.
Об этом сообщили в ГИБДД республики.
Нарушителя на «Форде» остановили в Пряжинском районе. Алкотестер показал наличие алкоголя 1,31 мг/л.
В отношении 61-летнего водителя, жителя Костомукши, составлены административные материалы. Ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав. Решение примет суд.
ГИБДД обратилась в жителям Карелии с просьбой сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефонам 102 или 112.
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