Очередного пьяного водителя поймали на трассе в Карелии

Инспекторы ДПС Карелии накануне вечером на федеральной автодороге «Кола» отстранили от управления автомобилем водителя с признаками опьянения.

Об этом сообщили в ГИБДД республики.

Нарушителя на «Форде» остановили в Пряжинском районе. Алкотестер показал наличие алкоголя 1,31 мг/л.

В отношении 61-летнего водителя, жителя Костомукши, составлены административные материалы. Ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав. Решение примет суд.

ГИБДД обратилась в жителям Карелии с просьбой сообщать о нетрезвых водителях в полицию по телефонам 102 или 112.