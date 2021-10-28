Очередной антирекорд по смертям от COVID-19 установлен в России

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 1159 человек, собщили в оперштабе борьбе с инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 40 096 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 3 539 (8,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрирован о 8 392 697 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 272 053.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписан 29 318 человек.

По данным на 28 октября, за сутки в России подтверждено 1 159 летальных исходов от коронавируса. Сутками ранее этот показатель был на уровне — 1 123. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 235 057 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 октября остается 1 925 471 человек.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус выявлен у 299 человек, зарегистрировано 5 смертей, выздоровели 274 пациента.