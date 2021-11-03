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Очередной печальный рекорд смертности от коронавируса зафиксирован в России

Новости. Общество
12:17, 03 Ноября 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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За сутки в стране было подтверждено 1 189 летальных исходов от COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

За последние сутки в России выявлено 40 443 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 3 452 (8,5%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 8 633 643 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 7 445 438.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписано 32 807 человек.

По данным на 3 ноября, за сутки в России подтверждено 1 189 летальных исходов от коронавируса. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 242 060 пациентов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 2 ноября остаются 2 008 602 человека.

Напомним, за сутки в Карелии коронавирус был выявлен у 321 человека, зарегистрировано 4 смерти, выздоровел 261 пациент.

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Комментарии

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топка
2021-11-03 12:25:03
Ещё не вечер. Где обращение президента к нации? Нет его и не будет. Какие сами, такие и сани. :)
Гость
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