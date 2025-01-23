Очередной потоп в Петрозаводске оставил жильцов дома без воды и затопил подвал

Вода снова затопила Ключевское шоссе - коммунальная авария произошла накануне вечером.

Депутат Петросовета Александр Ершов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» об очередной коммунальной аварии на Ключевском шоссе.

О потопе сообщили жители домов этого района поздно вечером в среду, 29 января. На Ключевском шоссе опять, как и в начале января, у «Водоканала» случился прорыв — вода потекла по дворам. Под угрозой подтопления оказался подвал дома номер девять, расказал депутат.

Александр Ершов выяснил, что аварийщики уже работают на месте потопления.

Как сообщил депутат, повреждение было найдено и локализовано.

«Вода в дома вернулась. Ремонтные работы будут продолжены. Из подвала воду откачали, но не всю, у машины оказался коротким шланг. Если вода не ушла за ночь, откачку продолжат», — отметил автор поста и попросил жильцов дома сообщить в «аварийку» Водоканала, если в подвале осталась вода.

«Ситуация держу под контролем», — подчеркнул Ершов.