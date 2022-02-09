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Очередной потоп в Петрозаводске: еще одна улица ушла под воду (ФОТО)

Новости. Общество
10:44, 11 Февраля 2022
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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На этот раз затопило Вытегорское шоссе.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» подписчики поделились информацией об очередном потопе в Петрозаводске. Высокий уровень воды наблюдается на Вытегорском шоссе.

«Очередной прорыв, теперь на Вытегорском шоссе. Вода у переезда скапливается, пока немного, сантиметров десять», — сообщили в паблике.

Читатели поделились фото затопленной дороги, а также примерно оценили уровень затопления: от 10 до 19 сантиметров.

В ЕДДС Петрозаводска уточнили, что информация о течи на проезжей части в районе дома № 82 по Вытегорскому шоссе была передана в АО «ПКС — Водоканал» для проверки и принятия мер.

Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля затопленным оказалось Ключевское шоссе. А 6 февраля сразу несколько улиц в центре города превратились в реки после коммунальной аварии. Глава города Владимир Любарский инициировал внеплановое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с участившимися авариями на сетях водоснабжения в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2022-02-11 11:59:04
Я понял шо за фигня, это диверсионные технологии 21 века. Зловредные навальнята дидосят канашку шоб "делать губера" на осенних выборах: наберут ванну воды и все одновременно сливают, а потом где-нибудь на не дочищенных дорогах возникает очередной олимпийский гребной канал имени Ленина почти как в Крылатском. И летит над ним и отражается эхом истерический плачь Ярославны (читай электората): "Достали уже приставы и менты ... Ы-Ы-Ы-Ы-Ы!!!!"
:) :) :)
Да-с, я гений аналитики :) :) :) мегамозг :) :) :) вскрыл злокозненный заговор :) :) :)
Серж
2022-02-11 11:44:29
Все заслуженные юристы , только работать некому .
Сергей
2022-02-11 11:26:21
Достали уже приставы и менты . Морозов то нет , а все у них летит в трам тарары . Хоть бы кого на пенсион отправили .
Dredd
2022-02-11 11:13:51
Кластер на носу, а вы со своими прорывами.
David.
2022-02-11 11:45:08
Dredd, +100 :)
Горожанин
2022-02-11 11:12:15
Северная Венеция :)
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