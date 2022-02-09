Очередной потоп в Петрозаводске: еще одна улица ушла под воду (ФОТО)

На этот раз затопило Вытегорское шоссе.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» подписчики поделились информацией об очередном потопе в Петрозаводске. Высокий уровень воды наблюдается на Вытегорском шоссе.

«Очередной прорыв, теперь на Вытегорском шоссе. Вода у переезда скапливается, пока немного, сантиметров десять», — сообщили в паблике.

Читатели поделились фото затопленной дороги, а также примерно оценили уровень затопления: от 10 до 19 сантиметров.

В ЕДДС Петрозаводска уточнили, что информация о течи на проезжей части в районе дома № 82 по Вытегорскому шоссе была передана в АО «ПКС — Водоканал» для проверки и принятия мер.

Напомним, в ночь с 9 на 10 февраля затопленным оказалось Ключевское шоссе. А 6 февраля сразу несколько улиц в центре города превратились в реки после коммунальной аварии. Глава города Владимир Любарский инициировал внеплановое заседание Комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с участившимися авариями на сетях водоснабжения в Петрозаводске.