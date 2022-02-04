Очередной прорыв в Петрозаводске: затопило Ключевское шоссе

Одна из магистралей города оказалась под водой.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились видео очередного потопа в столице республики. Ключевское шоссе вечером 8 февраля затопило водой.

«Ключевское шоссе, на 23:45 прорыв, глубоко, возможно получить гидроудар, по возможности объезжайте», — написал автор видео.

«На Ключевском шоссе в сторону Калинина прорыв, воды очень много, ищите пути объезда… Актуально на 00:06», — фото другого подписчика паблика.

В паблике ЕДДС Петрозаводска предупредили о течи в районе дома № 13 на Ключевском шоссе, а также о падении давления в микрорайоне Голиковка. На 1.11 водоснабжение на Голиковке было восстановлено, уточнили в ЕДДС.

Напомним, 6 февраля на перекрестке улицы Фридриха Энгельса — улицы Крупской образовалась течь. Поток воды хлынул из колодца от таможни по улицам города. Затопило улицы Энгельса, Красную, Кирова, Еремеева и Слободскую.