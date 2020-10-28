Очередной рекорд поставлен в России по числу заболевших коронавирусом за сутки – 17 717 человек

За последние сутки в России выявлено 17 717 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в России на 29 октября составило 1 581 693 случая.

Число выписанных пациентов выросло до 1 186 041, за сутки выздоровели 14 740 человек.

За время пандемии в стране зарегистрирована 27 301 смерть пациентов с коронавирусом, за сутки скончались 366 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 59,2 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 553 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 октября остаются 368 245 человек.