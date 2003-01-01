Очередной субботник прошел на трассе «Фонтаны»

Любители лыжных прогулок продолжают готовить трассу «Фонтаны» к новому сезону.

Участники субботника на трассе «Фонтаны» продолжают благоустройство. Накануне, 25 октября они убрали большие поваленные деревья на трассе, навели порядок в местечке второй развилки «Зимние фонтаны», отремонтировали действующий мост, сделали новый на дальней петле в районе 6-го км.

— Мы решили не останавливаться и сделать еще один большой мост, в следующую субботу 1 ноября, встречаемся также в 11.00 в начале трассы, — написали организаторы.

Участников субботника накормят пиццей и угостят чаем. Также предоставят инструменты с перчатками.

Напомним, в минувшем сезоне качели установили на Фонтане-1. Там же удалось отреставрировать чашу в виде цветка. Отремонтировал ее лучший сварщик Карелии Николай Холодный.