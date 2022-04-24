Очевидец опроверг заявление чиновников о локализации мазута, попавшего в реку в Карелии (ВИДЕО)

Утверждения администрации Сортавальского района Карелии о локализации разлива нескольких тонн нефтепродуктов, попавших в реку, опровергает видео, снятое местным жителем.

Андрей Савостьянов разместил видеозапись, на которой видно, как обширные мазутные пятна движутся по реке Янисйоки в сторону Ладожского озера.

Это видео он опубликовал под сообщением Центра управления регионом Республики Карелия на официальной странице правительства республики ВКонтакте.

По сообщению ЦУР, 24 апреля в границах посёлка Вяртсиля на реке Янисйоки на поверхности воды были обнаружены масляные пятна.





Комиссия администрации Сортавальского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций пришла к предварительному заключению, что из автомобильной цистерны на грунт пролились нефтепродукты и по дренажной канаве попали в реку Янисйоки.

«В этот же день в 15.00 состоялось заседание комиссии, на котором были выработаны мероприятия по локализации и ликвидации загрязнения. В соответствие с решением комиссии в 16.30 на реке установлены боновые заграждения, загрязнение локализовано. Угрозы попадания нефтепродуктов в водозабор посёлка нет», — говорится в сообщении ЦУР.

Савостьянов утверждает, что сегодня утром ситуация не изменилась.

«На самом деле очередные тонны соляры текут по реке в озеро Янисъярви… Эти тонны, минуя скоро озеро Янисъярви благополучно попадут по реке никуда иначе, как в Ладогу, в Ладожские шхеры… Я не знаю, как дальше будут отписываться чиновники. Тоже локализовали?», — говорит автор за кадром.

Напомним, что прокуратура Карелии проводит проверку по факту загрязнения воды в реке Янисйоки на территории поселка Вяртсиля Сортавальского района.

На место разлива топлива выезжал прокурор Сортавалы Николай Терешков.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка степени ответственности лиц, причастных к инциденту, повлекшему загрязнение окружающей среды.

По итогам проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования.