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Неизвестный устроил стрельбу из окна дома в Петрозаводске

Новости. Происшествия
12:33, 06 Июля 2022
фото: © Maurício Mascaro / Pexels | © Валерий Микрюков / Паблик ВК ««ДТП Петрозаводска и Карелии»»

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Следы пуль обнаружены на припаркованном автомобиле и трупах птиц в одном из дворов Петрозаводска.

Об этом сообщил подписчик группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте, ставший очевидцем происшествия.

По его словам, позавчера ночью во дворе дома по ул. Советская 10б неизвестный открыл стрельбу по автомобилю Lexus.

«Были выбиты стекла, вернее расстреляны из „воздушки“, лобовое и заднее. Скажу больше, что у помойки периодически появляются мертвые птицы с характерными ранами от воздушного ружья. Ну, и слышны во дворе хлесткие звуки, кто стрелял в тире, тот поймет», — написал подписчик.

Он разместил фото поврежденного автомобиля.

В МВД Карелии «Столице на Онего» подтвердили, что полиция проводит проверку по этому факту.

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