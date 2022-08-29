Сильные дожди затопили дорогу к ж/д станции в Карелии (ФОТО)

Дожди привели к разливу реки в районе железнодорожной станции Орзега в Карелии.

Об этом сообщили очевидцы в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По их словам, вода перекрыла одну из дорог, которая проходит под железнодорожным мостом.

В результате, возникли трудности с подъездом к станции, утверждают очевидцы.

Они разместили фото с места наводнения.