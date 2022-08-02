Очевидец сообщил о серьезном ДТП на автодороге между Петрозаводском и Шелтозеро (ВИДЕО) 

Столкновение минимум двух автомобилей произошло в Прионежском районе Карелии перед деревней Ишанино.

Об этом сообщил один из очевидцев в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

Он разместил видеозапись с регистратора, на которой видно два автомобиля с серьезными повреждениями. Судя по ним, произошло лобовое столкновение.