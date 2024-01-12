Очевидцы помогли женщине и перевернули вылетевшее с трассы в Карелии авто

В сеть попали кадры последствий аварии в Пряжинском районе.
Очевидец опубликовал кадры последствий аварии на трассе «Кола», в районе поселка Матросы, в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».
Как видно на кадрах, легковой автомобиль вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Случайные свидетели поспешили к машине, чтобы помочь тем, кто находился внутри.
Судя по всему, серьезно водитель не пострадала. Саму же машину собравшиеся очевидцы аварии перевернули на колеса, а затем вызвали спасателей.
Подробности аварии уточняются.
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