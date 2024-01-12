Очевидцы помогли женщине и перевернули вылетевшее с трассы в Карелии авто

фото: © скриншот из видео: Подслушано у водителей Птз и Карелии / VK

В сеть попали кадры последствий аварии в Пряжинском районе.

Очевидец опубликовал кадры последствий аварии на трассе «Кола», в районе поселка Матросы, в группе «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Как видно на кадрах, легковой автомобиль вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Случайные свидетели поспешили к машине, чтобы помочь тем, кто находился внутри.

Судя по всему, серьезно водитель не пострадала. Саму же машину собравшиеся очевидцы аварии перевернули на колеса, а затем вызвали спасателей.

Подробности аварии уточняются.