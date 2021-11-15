Очевидцы рассказали о массовом ДТП под Петрозаводском с несколькими пострадавшими (ВИДЕО)

Водители, ставшие свидетелями столкновения лесовоза с двумя легковыми автомобилями накануне вечером под Петрозаводском, рассказали, как все произошло.

Об этом написали подписчики группы «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

По их словам, один из легковых автомобилей по касательной задел колесо лесовоза, грузовик изменил траекторию движения и задел вторую легковушку.

Как сообщалось ранее, авария произошла в четверг в 18 часов 45 минут. На участке подъезда к Петрозаводску от автодороги «Кола» столкнулись автомобили «Chevrolet Lanos», «Škoda Yeti» и лесовоз «Volvo» с прицепом. ДТП произошло вблизи поворота на Верховье. Об этом «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным Госавтоинспекции, в аварии пострадали четверо человек. Все они находились в «Chevrolet Lanos». По предварительным данным МЧС, предоставленным изданию, пострадавших пятеро, они доставлены в больницу. Погибших в ДТП нет, сообщили в министерстве.

Видео с места ДТП размещено в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.