890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый небоскреб
18.02.2022 16:17
Кто борется за пост главы «петрозаводской Рублевки» 4
Сегодня 08:50
Снег и гололедица ожидают Карелию в воскресенье
19.02.2022 17:00
В Петрозаводске ночные вандалы пинали припаркованные автомобили (ВИДЕО) 11
19.02.2022 16:09
Жители деревни Каскеснаволок в Карелии выступили категорически против создания рыбоводного участка на озере 11
Сегодня 09:09

Очевидцы сообщают о лосе, сбитом поездом в Карелии

Новости. Происшествия
15:08, 20 Февраля 2022
фото: https://vk.com/lahden

Новости партнеров

Судя по сообщениям очевидцев, ЧП произошло на железнодорожных путях близ поселка Хийтола в Сортавальском районе.

Сообщество «Лазденпохья Навсегла!» в социальной сети ВКонтакте со ссылкой на очевидцев опубликовало информацию о том, что в субботу, 19 февраля вечерняя "Ласточка", следующая из Сортавала (в Хийтола приходит в 19:58), «притащила с собой сбитого лося».

«Один из четырех путей в крови, путейцы с дежурными и их супругами перевезли лося на ручной одноколясной тачке с путей к будке дежурного по переезду».

В пресс-службе РЖД, куда мы обратились за комментариями, сообщили, что соответствующей информацией не владеют.

«Информации о происшествии с поездом «Ласточка» нет. Задержек поезда не было», - сообщили в пресс-службе РЖД. 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.02.2022, 09:01
Крупнейшая торговая сеть завлекает жителей Петрозаводска на вакансии «добрым прищуром глаз»
20.02.2022, 00:05
Названы необычные признаки того, что за вашим смартфоном следят
18.02.2022, 20:30
Экономист объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
14.02.2022, 16:58
«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене
16.02.2022, 12:38
В отреставрированном здании бывшей поликлиники Петрозаводска откроется кафе в «наркомовском стиле»
18.02.2022, 14:46
Первая в Карелии грунтовая дорога, отремонтированная по финской технологии, «поплыла» после ремонта

Аналитика

18.02.2022 17:33
Обществоведение
Клиники на Чайкиной: мы снизили цены!
На фоне тревожных новостей от Минздрав Карелии о росте количества выявленных случаев заболевания коронавирусом в Республике, Клиники на Чайкиной приняли решение о снижении цен на анализы по выявлению Covid-19.
Валентик и миллиарды 3
18.02.2022 15:05
Старое дороже нового: квартиры в Карелии дорожают намного быстрее, чем по России 2
18.02.2022 12:47
«Как ты после этого будешь жить, если не придёшь, не поможешь?» 4
18.02.2022 00:09
Лесничих отправят на охоту за теми, кто выбрасывает мусор из машин 3
16.02.2022 16:21
Вся аналитика

Чтиво

11.02.2022 19:13
Частная жизнь
«Каждый мужчина в такие моменты должен быть рядом со своей любимой» 9
Известный карельский предприниматель Леонид Белуга стал отцом в седьмой раз.
«Эпидемия долго не покидала Карелию из-за апатии и фатализма местных жителей» 3
10.02.2022 15:14
Лучшая сотня «Петровича» 2
07.02.2022 17:00
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»