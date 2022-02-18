Очевидцы сообщают о лосе, сбитом поездом в Карелии

Судя по сообщениям очевидцев, ЧП произошло на железнодорожных путях близ поселка Хийтола в Сортавальском районе.

Сообщество «Лазденпохья Навсегла!» в социальной сети ВКонтакте со ссылкой на очевидцев опубликовало информацию о том, что в субботу, 19 февраля вечерняя "Ласточка", следующая из Сортавала (в Хийтола приходит в 19:58), «притащила с собой сбитого лося».

«Один из четырех путей в крови, путейцы с дежурными и их супругами перевезли лося на ручной одноколясной тачке с путей к будке дежурного по переезду».

В пресс-службе РЖД, куда мы обратились за комментариями, сообщили, что соответствующей информацией не владеют.

«Информации о происшествии с поездом «Ласточка» нет. Задержек поезда не было», - сообщили в пресс-службе РЖД.