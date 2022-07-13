Очевидцы сообщили о подъеме фрагмента подводной лодки со дна водоема в Карелии (ВИДЕО)

В Ладожских шхерах со дна поднимают отсек подводной лодки, сообщают очевидцы.

Паблик «Лахденпохья-Навсегда!» со ссылкой на Telegram-канал «Ladoga10rus.ru» сообщил о подъеме отсека подводной лодки недалеко от города Лахденпохья в Ладожских шхерах. На месте событий снято видео.

«Пока нет точной информации о том, кто поднимает, что именно поднимает, какими силами и с какой целью. Но известно, что в районе города Лахденпохья в Ладожских шхерах во времена Советского Союза проходили различные испытания подводной техники, оружия (в том числе — атомного). А также в бухте Яккимваарского залива, на берегу которого расположился город, стояли малые дизельные подводные лодки», — говорится в сообщении.

«Столица на Онего» обратилась в администрацию района, МЧС и ЕДДС — нигде информацией о проводимых работах не располагают.