Очевидцы сообщили о сильном задымлении недалеко от железнодорожного вокзала в Петрозаводске (ФОТО)

Сильный дым поднимается в районе, примыкающем к железнодорожному вокзалу Петрозаводска.
Об этом сообщили «Столице на Онего» очевидцы. Они прислали в редакцию фотографии с места ЧП.
Задымление заметно возле железнодорожных путей, где расположены частные гаражи.
Обстоятельства пожара станут понятны после возвращения с места ЧП сотрудников МЧС.
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