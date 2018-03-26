Очевидцы в Петрозаводске помогли задержать пьяного водителя

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии рассказали об итогах спецрейда, который прошел в минувшие выходные дни.

Специальные рейды прошли 24 и 25 марта в Карелии. Двадцать нетрезвых водителей были отстранены автоинспекторами от управления автотранспортом, сообщили в ГИБДД республики.

Одно из отстранений произошло в Петрозаводске по сигналу очевидца, который сообщил по телефону в дежурную часть о неадекватном поведении водителя, предположительно находившегося в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска выехали по указанному адресу для проверки данной информации. Так, сообщение нашло подтверждение, водитель от управления автомобилем был отстранен, автомобиль помещен на штрафную стоянку.

Всего с начала года, включая рейды минувших выходных, в Карелии пресечено более 500 нарушений нетрезвыми водителями. Еще 46 водителей повторно сели за руль, заведомо зная об уголовном наказании. А на месте дорожных аварий, в которых по счастливой случайности никто не пострадал, находились 8 водителей.

В республике рейды "Нетрезвый водитель" проходят еженедельно.