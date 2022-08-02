Очевидцы заметили лису, гуляющую по крышам в одном из городов Карелии (ВИДЕО)

В Беломорске лесная гостья забралась на крышу в поисках еды.

Видео гуляющей по крыше лисицы было опубликовано в «Беломорск | Официальная группа».

«Сегодня около пяти утра проснулись от громкой трескотни сорок. Что-то их сильно встревожило. Оказалось, рыжая лисичка прогуливалась по крышам построек на соседней даче. Мокрая от дождя, она казалась худой, а привычный пушистый хвост — длинным и тоненьким», — написала автор видео.

Встреча с лесной гостьей произошла 1 августа.

Ранее «Столица на Онего» писала о том, что медведи стали появляться на окраинах Петрозаводска — за лето было зарегистрировано три случая.