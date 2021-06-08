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Очистные сооружения Петрозаводска ставят в пример

Новости. Общество
17:12, 09 Июня 2021
фото: «РКС-Петрозаводск»

Сегодня в Петрозаводске на деловом форуме «Экология и инклюзия. Социальные идеи и цифровые решения» обсуждаются вопросы о применении IT-технологий для развития регионов.

Одна из задач — решение проблем в области экологии. 7 июня в рамках форума участники посетили канализационные очистные сооружения.

В ходе экскурсии экологи из Москвы и Московской области ознакомились с результатами реконструкции КОС и остались впечатлены: «К вам нужно отправлять людей учиться, чтобы они понимали, как нужно работать», — поделились своими мыслями гости форума. «РКС-Петрозаводск» уже не первый раз принимает на своих объектах участников различных общественных организаций и специалистов из других регионов. Реализованные инвестиционные проекты АО «ПКС — Водоканал» удачный пример государственно-частного партнерства.

Если вы тоже хотите посетить КОС, оставляйте коллективные заявки по ссылке http://pks-vodokanal.ru/faq. Экскурсии проводятся для представителей организаций и общественных объединений.

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