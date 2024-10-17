«Очуменное разнообразие»: октябрь щедро наполняет корзины грибников рядом с Карелий

Грибной октябрь продолжает изумлять и одаривать любителей тихой охоты в Ленинградской области.

Довольная добычей любительница «тихой охоты» из Ленобласти поделилась фотографиями и впечатлениями в одном из местных пабликов.

Жительница соседнего с Карелией региона побывала внакануне, 19 октября, в Выборгском районе и собрала хороший урожай грибов.

«Не припомню такого ГРИБНОГО октября!» — написала подписчица.

«Видовое разнообразие очуменное, от моховиков до рядовок», — отметила автор фото.

«Погоды до конца месяца стабильно тёплые, можно гулять дальше», — добавила пользователь сети.

«Несусь домой счастливая, как после протеинового коктейля, выпитого в тройной дозе», — привела сравнение жительница Ленобласти.