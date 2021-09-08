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Одаренные дети из Карелии могут попасть в бесплатные творческие лагеря в Питер

Новости. Общество
17:40, 09 Сентября 2021
фото: © Центр современных технологий в искусстве «Арт-паркинг»

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В Санкт-Петербурге осенью и зимой будут работать творческие лагеря для талантливых детей.

Как сообщает портал «Открытые НКО», творческие лагеря — это шесть направлений, пять дней интенсива, а главное — участие абсолютно бесплатное. Проект «Империя искусств» центра современных технологий в искусстве «Арт-паркинг» получил президентский грант. Общественники набирают «смешанные» группы, заявки принимают от ребят с инвалидностью и без по направлениям: музыка, хореография, актерское мастерство, фотография, изобразительное искусство и кинематография.

— Согласно опросу родителей, которые входят в состав нашей целевой группы, 87% получают отказ на участие детей в сменах для нормотипичных детей. Анализ творческих конкурсов и детских лагерей показал стремление к изоляции детей с О. З. Даже прекрасные инициативы по созданию творческих конкурсов для детей с ОВЗ приводят их к тотальному отчуждению в связи с отсутствием инклюзивных направлений, — объясняют общественники.


Фото: © Центр современных технологий в искусстве «Арт-паркинг»

Первая смена откроется 25 октября для ребят по направлениям фотография (от 10 лет), изобразительное искусство (от 10 лет) и театр (7–10 лет). Для каждой из групп подготовили программу, включающую мастер-классы, посещение музеев, культурных и арт-пространств. Например, юные актеры посетят Театр сказки, где для них проведут тренинги, экскурсию, или музей-квартиру семьи Самойловых.

А с 26 по 30 декабря откроется смена для групп по направлениям кинематография (о 10 лет), музыка (10–15 лет), хореография (7–10 лет).

— Детей ждут тренировки, знакомства с современными танцевальными направлениями, новыми позициями рук и ног в джазовом танце, посещение экспозиции Театрального музея. Ребята увидят удивительные предметы от пуант Тамары Карсавиной и Галины Улановой до старинного балетного станка, за которым можно позаниматься под виртуальным руководством ректора Вагановской академии Николая Цискаридзе.

Причем, попасть в лагерь могут не только дети из Ленинградской области, но и из Твери, Петрозаводска, Карелии, Москвы (заявки принимают только от детей с ОВЗ) и Московской области. Иногородним участникам проекта оплачивают питание и проживание на двух человек — взрослый и ребенок, сообщает портал «Открытые НКО». В каждой группе по 10 человек. По итогам обучения каждая группа готовит выпускной спектакль или выпускную работу.

Подать заявку можно до 27 сентября на сайте «Город муз». Участие в конкурсе могут принять как лица, занимающиеся творчеством в профильных учебных заведениях — детские музыкальные школы, школы искусств, а также колледжи, училища, так и любители — самодеятельные исполнители (дома творчества, общеобразовательные школы, кружки, дома культуры и другие).

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