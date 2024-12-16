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Одаренным детям вручили стипендии администрации Петрозаводска

Новости. Общество
15:30, 17 Декабря 2024
фото: © Администрация Петрозаводского городского округа / VK

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Церемония награждения традиционно проходит в канун Нового года.

Одаренным детям 16 декабря вручили стипендии администрации Петрозаводска, сообщили в паблике мэрии города.

Среди награжденных — юные музыканты, художники, танцоры, актеры, представляющие карельскую столицу на региональных, всероссийских и международных конкурсах и фестивалях.

В этом году стипендиатами стали 15 воспитанников муниципальных учреждений и два творческих коллектива:
— Софья Акудович (Детская хоровая школа);
— Владислав Вахрушев (Городской танцевальный клуб «РИТМ»);
— Милана Виноградова (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);
— Виктория Григорьева (Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова);
— Марат Дидин (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);
— Полина Журавлева (Детская хоровая школа);
— Александра Каблова (Городской танцевальный клуб «РИТМ»);
— Алексей Майоров (Городской танцевальный клуб «РИТМ»);
— Вера Маркова (Городской танцевальный клуб «РИТМ»);
— Ариадна Мосихина (Детская школа искусств им. М.А. Балакирева);
— Анастасия Мурсалимова (Детская школа искусств им. М.А. Балакирева);
— Мария Петрова (Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова);
— Екатерина Погодина (Детская музыкальная школа им. Г.В. Свиридова);
— Ульяна Ругачева (Детская художественная школа);
— Елизавета Рычкова (Детская музыкальная школа № 1 им. Г. Синисало);
— ансамбль домристов Детской музыкальной школы им. Г. В. Свиридова «Родничок»;
— театральный коллектив Детской школы искусств им. М. А. Балакирева «Тип-Топ».

Поздравляю всех с заслуженными наградами! Ребята, новых вам свершений и побед в наступающем году! Вы — наши звездочки!!! А педагогам — огромная благодарность за отношение к работе и любовь к детям! — написала глава города Инна Колыхматова.

Церемония награждения традиционно проходит в канун Нового года. Стипендия назначается с 1999 года, за это время ее обладателями стали более 350 человек. Средства выделяются в рамках муниципальной программы «Развитие сферы культуры Петрозаводского городского округа».

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