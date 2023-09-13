Одетый в черное школьник пропал в Петрозаводске

В столице Карелии разыскивают пропавшего подростка.

Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают Егора Петровича Л., 2010 года рождения. Об этом сообщили в МВД Карелии.

Местонахождение ребенка неизвестно с 12 сентября.

Был одет в черную кофту, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Всех, кто располагает сведениями о пропавшем, просят сообщать по телефонам полиции: 8-920-017-60-45, 8-999-528-39-50, 8-953-533-36-55 или 02, 102.