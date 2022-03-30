Одежда иранских брендов может появиться в российских торговых центрах вместо западных вещей

Российский совет торговых центров заинтересован в открытии магазинов иранских брендов, которые заменять продукцию ушедших западных компаний.

Российский совет торговых центров (РСТЦ) заинтересован в открытии магазинов иранских брендов одежды для восполнения на рынке ниш, освободившихся после ухода западных компаний, при этом из-за необходимости решить ряд организационных вопросов это может произойти в течение трех лет, сообщила во вторник пресс-служба РСТЦ по итогам встречи с представителями иранского бизнеса в посольстве Ирана в России. Об этом информирует ТАСС.

«Россия заинтересована в открытии готовых магазинов иранских производителей, однако в процессе их вывода в российскую розницу предстоит разрешить целый ряд вопросов, поэтому в текущем году это маловероятно. Представители иранских брендов могут занять освободившиеся ниши на российском рынке в течение трех лет», — говорится в сообщении.

Сотрудничество с иранскими производителями предполагается начать с запуска не менее 30 торговых точек по России или включения иранских брендов в ассортимент существующих сетей одежды и обуви, отметил основатель и управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. «Иранские производители хотят развиваться в нашей стране, но без дополнительных вложений, например, через локального дилера, который будет закупать товар. Раскрученных брендов, узнаваемых в России, в Иране нет, поэтому потребуется также инвестировать деньги и время в создание бренда, маркетинговую поддержку товара», — приводятся в сообщении его слова.

Кроме того, для определения цены товара важно решить вопрос с логистикой — наилучшим вариантом представляются «медленные» маршруты, которые будут занимать больше времени, но стоить дешевле. «Пока вопросы логистики и сертификации однозначно не решены, нет уверенности в том, что производители смогут со своим товаром попасть по стоимости в привычные российскому покупателю ценовые интервалы», — отметили в РСТЦ.

По информации пресс-службы РСТЦ, российские универмаги со своей стороны готовы представлять иранский ассортимент, но при условии, что производители сами будут инвестировать в запуск локальных филиалов с собственным управляющим офисом, в брендирование и рекламную поддержку.

Представители российского рынка на встрече ознакомились с ассортиментом ряда фабрик Ирана — в основном кожаной одеждой, обувью и сумками разной ценовой категории. Участники встречи также обсудили поездку собственников российских ТЦ в Иран для ознакомления с местным производством и торговыми центрами, сочетающими марочный и локальный товар.