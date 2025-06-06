Одежду и обувь для нуждающихся собирают в Карелии

Вещи для малоимущих принимают в пунктах Комплексного центра социального обслуживания населения.

Те, кто хотят помочь нуждающимся, могут принести одежду, обувь, средства гигиены, бытовую технику, посуду, школьно-письменные принадлежности, нижнее белье, постельное бельё, полотенца.

«Постельное бельё, полотенца и нижнее бельё принимаются только новые. Одежда и обувь должны быть пригодными к эксплуатации и не требующими ремонта», — уточнили в Центре.

В данный момент особенно востребована мужская одежда, одежда и обувь больших размеров, кухонная утварь, бытовая техника, шторы, одеяла, покрывала, школьные рюкзаки.

Все поступающие в обменно-вещевой пункт вещи проходят дезинфекционную обработку в соответствии с требованиями действующих санитарно-гигиенических норм и правил.

Напомним, выдача одежды и обуви осуществляется бесплатно. Эта помощь востребована. В этом году за ней обратились более 1500 человек. Режим работы пункта в Петрозаводске (ул. Лизы Чайкиной, д. 9): с 8:45 до 17.00, с 13 до 14 — перерыв. Обязательна предварительная запись по телефону 8 900 457 02 39. Первый и третий понедельник каждого месяца — санитарные дни.

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