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Один человек погиб и 36 участников движения пострадали в ДТП на трассах Карелии в феврале

Новости. Общество
12:06, 02 Марта 2022
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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За месяц на дорогах республики произошло 29 аварий, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В феврале в 29 дорожных авариях травмы различной степени тяжести получили 36 человек, один участник движения погиб. Об этом свидетельствует статистика ГИБДД.

Наибольшее число ДТП и пострадавших в них людей произошло в результате столкновений — в 17 ДТП травмированы 23 человека, один погиб.

Так, трагическое ДТП произошло 6 февраля в Сегежском районе на федеральной дороге «Кола»: 51-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai, выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовым автомобилем Volvo. Водитель Hyundai получила смертельные травмы, от которых скончалась на месте ДТП.

Всего из-за опасного выезда на полосу встречного движения произошло 4 аварии (один человек погиб и 4 пострадали).

Чаще всего происходят ДТП по причине несоответствия скорости конкретным дорожным условиям — в 12 ДТП пострадали 17 человек.

В результате дорожных аварий травмированы 8 несовершеннолетних участников движения — 2 пешехода и 6 пассажиров. В том числе, два юных пассажира получили травмы по вине водителя, находящегося с признаками опьянения. ДТП произошло 19 февраля в Сортавальском районе на федеральной автодороге «Сортавала»: 35-летняя женщина, управляя автомобилем Nissan Almera, допустила выезд на встречную полосу движения, где столкнулась с встречным автомобилем Ford Focus. В ДТП пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля Nissan и 9-летняя пассажирка Ford.

Участниками ДТП стали 4 пешехода, 3 из которых переходили проезжую часть вне пешеходного перехода (в зоне их видимости).

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