Один человек погиб и один пострадал при столкновении фуры и бензовоза в Приладожье

Смертельное ДТП произошло на трассе в Лахденпохском районе.
Сегодня, 18 ноября, около 12:00 на 179 км трассы А-121 произошло столкновение фуры и бензовоза, сообщил председатель Госкомитета Карелии по безопасности населения Олег Поляков в своём телеграм-канале.
В результате аварии один человек погиб, ещё один получил травмы.
— Республиканские пожарные из Куркиёки и Лахденпохьи, дорожники, скорая и полиция направлены на место происшествия, — рассказал Поляков.
По предварительной информации, бензовоз был пустой, розлива топлива нет. Перекрыта одна полоса — на месте организовано реверсивное движение.
Ранее стало известно, что при съезде в кювет рейсового автобуса в Лоухском районе пострадали двое взрослых и один ребёнок. Им потребовалась госпитализация.