Один человек погиб и три пострадали в ДТП в Прионежском районе

Смертельная авария произошла на трассе в Карелии.

Сегодня, 20 января, около 14:00 на 139-м километре автодороги А-215 Лодейное поле — Брин-Наволок в Прионежском районе произошло два ДТП. В одном из них автомобиль Chevrolet Niva съехал в кювет, сообщили в Госавтоинспекции по Карелии.

— По предварительным данным полиции, когда проводились работы по извлечению машины, водитель другого автомобиля Niva выехал на полосу, предназначенную для встречного движения. При этом он совершил столкновение с автомобилем Renault, который двигался во встречном направлении, — рассказали в ведомстве.

В результате второй аварии погибла пассажирка отечественного автомобиля, ещё три человека получили травмы.



Сейчас на месте трагедии работают полицейские. Обстоятельства ДТП уточняются.

Напомним, в 2025 году в 705 ДТП, произошедших на дорогах Карелии, погибли 70 человек, ещё 923 получили травмы разной степени тяжести.