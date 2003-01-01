Один человек погиб и восемь пострадали в ДТП рядом с Карелией

В поселке Большая Ижора Ленинградской области на трассе столкнулись пассажирский автобус и «Газель», в результате чего пострадали девять человек.
Автобус N672, следовавший по маршруту «Ломоносов-Форт Красная Горка», столкнулся с микроавтобусом
«Газель». В результате ДТП после столкновения автомобилей четверо человек получили тяжелые травмы и пять находятся в состоянии средней тяжести. Один из пассажиров скончался в больнице.
Как сообщает Фонтанка, водители обоих транспортных средств ровесники — им по 63 года.
На месте работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб для ликвидации последствий аварии и установления причин ДТП.
