Один человек погиб, пятеро пострадали в аварии на трассе «Кола» в Карелии

Очередное смертельное ДТП произошло вечером 21 июля на трассе «Кола» недалеко от Святозера в Пряжинском районе

По предварительным данным полиции, 21 июля в 23:42 (по данным Госкомитета по безопасности, в 21:57) на автодороге Кола (406 км) женщина за рулем Toyota (номера Армении) допустила выезд на полосу встречного движения. Ее авто столкнулось со встречным автомобилем Volkswagen Polo.

В автомобиле Toyota кроме водителя находились два пассажира — девочки, 2010 и 2012 г. р. Во втором автомобиле находились трое мужчин: водитель и два пассажира. Все были госпитализированы. Позднее в больнице скончался мужчина 1955 года рождения, один из пассажиров Volkswagen.