Один человек погиб в результате ДТП со сгоревшим лесовозом на трассе в Карелии

По нашей информации в ДТП в Пряжинском районе Карелии погиб водитель «ГАЗели».

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе Минздрава Карелии, выжившего в ДТП со сгоревшим лесовозом водителя сейчас везут в БСМП Петрозаводска.



Мужчина находится в состоянии средней тяжести. В региональном МЧС нам сообщили, что в дорожной аварии погиб один человек.



Скорее всего, это водитель «ГАЗели». Напомним, 27 июня, около 10.20, на федеральной трассе «Кола», в районе поселка Матросы столкнулись лесовоз и «ГАЗель».



После удара грузовик загорелся, водитель успел покинуть кабину. По предварительным данным пожарных, пламя перекинулось на

«ГАЗель».



Напомним, ранее мы сообщали о том, что инцидент попал в объектив видеокамеры.